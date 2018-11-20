В Самаре сотрудники ПФР пригласили умершую женщину за получением пособия на собственные похороны
Официальное письмо ПФР РФ опубликовал в социальных сетях родственник умершей.
Фото: Александр Гальперин, РИА Новости
В Самаре разгорелся нешуточный скандал с участием местного отделения Пенсионного фонда. Его сотрудники предложили умершей женщине явиться в отделение для получения социального пособия на собственные похороны.
Покойнице напомнили о необходимости предъявить паспорт, страховое свидетельство и документы, подтверждающие ее смерть. О произошедшем рассказал зять умершей. Он также опубликовал на своей странице в Facebook отсканированные бланки письма от фонда.
Позже в самарском отделении Пенсионного фонда России признали свою ошибку и сослались на сбой компьютерной программы. Перед родственниками умершей извинились.