Прокуратура выявила более 17 тысяч нарушений при строительстве космодрома Восточный

Процесс строительства космодрома Восточный позволил правоохранителям выявить множественные нарушения и открыть не меньшее количество уголовных дел.

Сотрудники Генеральной прокуратуры России выявили больше 17 тысяч законных несоответствий, допущенных начиная с 2014 года. Вследствие этого были заведены уголовные дела. Их инициировано более 140. Вместе с тем определена и сумма ущерба, понесенного при строительстве на настоящий момент, - сейчас она равна десяти миллиардам рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру России.

Между тем ранее глава организации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал о подписании контракта на строительство второй очереди космодрома Восточный. Он отметил, что объем капитальных вложений будет составлять 38,7 миллиарда рублей, а общая площадь участка стартового комплекса будет занимать 89 гектаров земли.