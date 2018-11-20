В Кремле заявили о недопустимости давления на выборы главы Интерпола со стороны США

Сенаторы США, призывающие выступить против кандидатуры россиянина на пост главы Интерпола, грубо вмешиваются в выборный процесс организации. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что четверо сенаторов обратились к администрации Дональда Трампа с призывом опротестовать участие генерал-майора МВД РФ Александра Прокопчука в выборах на пост президента Международной организации уголовной полиции.

«Наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс, в выборы международной организации. А как это еще оценить? Вот наглядное проявление», - констатировал Песков.

Выборы главы Интерпола должны состояться на полях сессии Генеральной ассамблеи организации. Она состоится в ОАЭ 18-21 ноября. Должность стала вакантной после задержания экс-главы Интерпола Мэна Хунвэя по подозрению в коррупции.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пригрозил, что его страна приостановит членство в организации, если ее руководителем изберут россиянина.