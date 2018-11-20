В Крыму назвали декларативным заявление Могерини по Азовскому морю

Россия действует в Азовском море, соблюдая все международные нормы, заявил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара, комментируя прозвучавшее ранее заявление Федерики Могерини, сообщает RT. По словам Ганжары, Евросоюз с точки зрения географии и экономии к Азовскому морю не имеет никакого отношения, а потому обещания Могерини принять «целевые меры» в отношении этого региона носят чисто декларативный характер.

«Очень сложно представить, как связаны Евросоюз и Азовское море. Ведь ни географически, ни экономически, ни юридически ЕС к нему отношения не имеет. Но мы уже много раз слышали от Могерини подобные заявления. Это в очередной раз ложная, абсолютно не соответствующая действительности информация украинской стороны используется таким образом», - сказал Ганжара.

Депутат подчеркнул, что подобные заявления делаются не раз и все они имеют под собой лживую подоплеку украинских провокаций.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции в Брюсселе сообщила, что Евросоюз планирует в ближайшее время принять меры в связи с ситуацией в Азовском море. По ее словам, для решения этого вопроса будет вестись работа со странами-членами и институтами ЕС.