Указ Трампа об отказе в убежище нелегалам заблокировал окружной суд

Федеральный окружной суд в Сан-Франциско временно заблокировал указ президента США Дональда Трампа, ограничивающий предоставление политического убежища нелегальным эмигрантам, попавшим в США из Мексики. На какой промежуток времени накладывается блокировка, неизвестно.

Ранее Трамп подписал документ, предписывающий отказывать в убежище на территории Соединенных Штатов нелегальным эмигрантам. Сделал он это с целью ограничить доступ в страну приезжим исключительно специально установленными для этого пунктами въезда. Об этом сообщает Reuters.

Напомним, многотысячный караван мексиканцев, который достиг границы с Америкой, стал причиной жестких решений президента Соединенных Штатов. Трамп уверен, что даже использование военных для контроля на границе и недопуска нелегалов не является перебором.