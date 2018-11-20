Денис Пушилин вступил в должность главы ДНР

Во вторник, 20 ноября, в Донецком театре оперы и балеты имени Соловьяненко прошла инаугурация избранного главы ДНР Дениса Пушилина. На церемонии присутствовало около тысячи приглашенных гостей.

Как сообщает официальный сайт республики, среди них были главы ЛНР Леонид Пасечник, Республики Крым Сергей Аксенов, депутаты российской Госдумы и многие другие политические деятели, в том числе иностранных государств.

После внесения на сцену флага самопровозглашенной Донецкой народной республики Пушилин произнес присягу. Он поклялся «соблюдать конституцию и законы, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина» при выполнении своих новых обязанностей и «верно служить народу». После этого Пушилин официально вступил в должность главы ДНР.

Ранее он с отрывом одержал победу на выборах главы народной республики, набрав 60,85% голосов после обработки 100% бюллетеней. На втором месте оказался Роман Храменков (14,2%).