Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире конфликт в донбассе ТЕГИ

Денис Пушилин вступил в должность главы ДНР

Егор Левин
12:28 20.11.2018
На церемонии инаугурации присутствовало около тысячи гостей, среди которых были главы ЛНР и Республики Крым, депутаты российской Госдумы и многие другие политические деятели, в том числе иностранных государств.
Денис Пушилин вступил в должность главы ДНР
Фото: Денис Пушилин, Вконтакте

Во вторник, 20 ноября, в Донецком театре оперы и балеты имени Соловьяненко прошла инаугурация избранного главы ДНР Дениса Пушилина. На церемонии присутствовало около тысячи приглашенных гостей.

Как сообщает официальный сайт республики, среди них были главы ЛНР Леонид Пасечник, Республики Крым Сергей Аксенов, депутаты российской Госдумы и многие другие политические деятели, в том числе иностранных государств.

После внесения на сцену флага самопровозглашенной Донецкой народной республики Пушилин произнес присягу. Он поклялся «соблюдать конституцию и законы, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина» при выполнении своих новых обязанностей и «верно служить народу». После этого Пушилин официально вступил в должность главы ДНР.

Ранее он с отрывом одержал победу на выборах главы народной республики, набрав 60,85% голосов после обработки 100% бюллетеней. На втором месте оказался Роман Храменков (14,2%).

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.11.2018, 11:29
Западные СМИ назвали триумфом окончание прокладки морской части «Турецкого потока»
Дата20.11.2018, 02:03
«Торпедная дуэль» кораблей Балтфлота под Калининградом: эффектные кадры
Дата19.11.2018, 14:32
Канадского олимпийского чемпиона по керлингу дисквалифицировали за выход на лед пьяным
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата20.11.2018, 10:59
Огненный наследник «Града»: в чем секрет боевого могущества РСЗО «Торнадо-Г»
Дата19.11.2018, 01:00
Минобороны РФ опубликовало уникальные документы времен ВОВ в преддверии Дня ракетных войск и артиллерии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
конфликт в донбассе
12:28 В стране и мире
Денис Пушилин вступил в должность главы ДНР
10:03 В стране и мире
СК РФ возбудил уголовные дела после обстрелов ВСУ мирного населения Донбасса
13:24 В стране и мире
США предложили Украине вернуть Донбасс при помощи блокады
20:20 В стране и мире
ДНР: Киев готовит экологическую диверсию на химзаводе в Горловке
10:34 В стране и мире
Видео
В Донбассе ликвидирован инструктор снайперов ВСУ
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
13:42 В стране и мире
Мамаев в СИЗО соорудил вместе с сокамерниками иконостас
13:08 В стране и мире
Прокуратура выявила более 17 тысяч нарушений при строительстве космодрома Восточный
12:51 Армия
Госдума приняла закон об электронном военном билете
10:43 В стране и мире
Видео
Опубликованы первые «живые» кадры нового плацкарта РЖД изнутри
09:51 В стране и мире
Видео
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Каталонии
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Разгневанный отменой рейса пассажир устроил «костер» из своего багажа в аэропорту: видео
«Больше не миф»: ученые обнаружили «руины» загадочной Атлантиды вблизи Испании
Загадочные «тоннели», соединяющие Антарктиду и Австралию, обнаружили пользователи Сети
Видео
На Тенерифе гигантские волны смыли балконы многоквартирного дома: видео
Ученые предупредили о неожиданной опасности употребления воды
Российские ученые доказали существование мифического северного континента
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.