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В Мосгордуме предложили создать ассоциацию экстрасенсов

Ян Брацкий
12:24 20.11.2018
Авторы инициативы предложили публиковать данные добросовестных экстрасенсов на специальных сайтах.
Фото: Creativ Studio Heinemann imagebroker.com, Globallookpress

Депутаты Мосгордумы предложили создать официальный реестр столичных магов, чтобы отделить от настоящих волшебников обычных аферистов. С такой инициативой выступил председатель комиссии столичного парламента по делам общественных и религиозных организаций Антон Палеев.

В профессиональной среде магов данную инициативу уже прокомментировали. Интервью «Звезде» дал экстрасенс Зиррадин Рзаев.

«Что такое колдун, что такое легализация колдовства? Это даже звучит смешно. Само слово "колдун" имеет непонятное значение. Существует ли колдовство вообще? Это философский разговор.

Я сам медик и сейчас наблюдаю активное развитие гомеопатии. Видные ученые, профессора, академики спорят друг с другом. Кто-то поддерживает это явление, кто-то нет. В РАН это признали лженаукой. А тем временем гомеопатия, как и официальное медикаментозное лечение, кому-то помогает, а кому-то нет. Что уже указывает на то, что это не может быть лженаукой.

То есть даже в сфере медицины есть споры. Они не могут разобраться в гомеопатических элементах и понять, где истина. Ученые разделились. А если мы будет говорить об экстрасенсорике, то здесь вопрос: как они будут определять, есть у человека способности или нет? Единственный шанс легализовать экстрасенсов - это заставить их платить налоги. Это всегда было, есть и будет.

Я не на стороне этого, потому что это невозможно. Нельзя так просто взять и определить, есть ли у человека способности, видит он или не видит. Экстрасенсы - это феноменальное явление», - рассказал экстрасенс Зиррадин Рзаев.

Автор инициативы рассчитывает таким образом не просто оградить население от шарлатанов, но и дать действиям лжемагов правовую оценку.

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