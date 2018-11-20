Каждому по потребностям. Как правильно взять и вернуть потребительский кредит

В жизни каждого человека порой возникает ситуация, когда ему довольно срочно необходима крупная сумма, а накопленных денег не хватает. Раньше в такой ситуации покупку приходилось откладывать или просить в долг у родственников и знакомых, а теперь на помощь приходит банк, который может выдать потребительский кредит.

Эксперт Национального бюро кредитных историй (НБКИ) отметил активный рост розничного кредитования в 2018 году. Причем, наибольший вклад вносят именно потребкредиты. В III квартале 2018 года объемы выдачи потребительских кредитов в России достигли за всю историю рекордных значений. По данным бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс», россияне взяли 4 млн кредитов на общую сумму свыше 729 млрд рублей.

На фоне роста спроса заемщиков на кредиты банки активно снижали ставки и предлагали новые условия. Свою программу потребкредитования на специальных условиях для работников ОПК и военнослужащих запустмил в этом году и Промсвязьбанк.

При этом банки по-прежнему предпочитают кредитовать надежных заемщиков, предоставляя им большие суммы денег - растет не столько количество, сколько размер выданных кредитов. В третьем квартале 2018 года средний чек в потребкредитовании достиг максимальных значений в 178 тысяч рублей, свидетельствуют данные «Эквифакс».

«После некоторого перерыва данная категория заемщиков постепенно переходит от «сберегательных» настроений к тактике более активного «потребления». В свою очередь, граждане с «не идеальной» кредитной историей и низкими доходами пользуются все меньшей «популярностью» у кредиторов», - отмечает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

Когда нужен потребительский кредит?

Чаще всего за потребительским кредитом обращаются, когда срочно нужна достаточно объемная сумма. Например, вы затеяли ремонт или планируется поездка в отпуск. Важно при этом трезво оценить, действительно ли вам так нужна эта покупка, что вы готовы брать в долг.

«Приобретать в кредит стоит только те товары и услуги, которые вам по-настоящему нужны. Это может быть, к примеру, на ремонт квартиры, на образование, на покупку крупной бытовой техники и других необходимых в хозяйстве товаров и услуг. И, конечно, стоит избегать «спонтанных» покупок в кредит. Сначала надо взвесить не только необходимость товара, приобретаемого в кредит, но возможность его возврата и комфортного обслуживания», - отмечает Волков.

Кому стоит, а кому не стоит брать кредит?

У банковских сотрудников есть специальный термин, который оценивает уровень «комфортности» обслуживания должником своих обязательств – долговая нагрузка. Долговая нагрузка - это объем ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу заемщика.

По мнению специалистов НБКИ, «комфортным» для заемщика является уровень текущей долговой нагрузки не выше 30%. Если платеж по кредиту существенно превышает этот уровень, есть опасность возникновения «финансовых перегрузок», а в худшем случае – дефолта по кредиту.

«Перед тем, как приобрести что-то в кредит, стоит, хотя бы примерно, оценить, какую часть своей зарплаты и в течение какого времени вы сможете отдавать на обслуживание этого и прочих имеющихся у вас кредитов. Если получится, что долговая нагрузка превысит 30-40% дохода, стоит серьезно задуматься, имеет ли смысл идти на такой риск», - рекомендует Волков.

Помочь рассчитать долговую нагрузку и комфортный для себя ежемесячный платеж может специальный калькулятор, который работает, например, на сайте Промсвязьбанка. С помощью специальной шкалы, можно регулировать срок кредита, который влияет на размер ежемесячного платежа. Например, если вы берете в банке 1 млн рублей на 2 года, то при ставке 9,9%, ваш ежемесячный платеж составит 47 498 рублей, а если увеличить срок кредита до максимальных 7 лет, то платеж станет более комфортным – 16 228 рублей.

Условия кредитования

Подать заявку на получение потребительского кредита сегодня очень просто. Для этого даже не нужно посещать офис банка. Достаточно иметь доступ к интернету, и оформить заявку дистанционно. Заемщиком может быть любой гражданин России возрастом от 23 до 65 лет. Потребительский кредит выдается без залога и поручителей, что, несомненно, очень удобно. Для работников предприятий ОПК и военнослужащих действует льготная ставка от 9,9% годовых с возможностью снижения ставки на 3%. Если вы задумали что-то грандиозное, то можно получить в банке до 3 млн рублей. Для этого понадобится всего один документ – справка о доходах, а зарплатным клиентам будет достаточно только паспорта. Срок кредита до 84 месяцев для комфортного ежемесячного платежа. Условия действуют не только на оформление нового кредита, но и рефинансирование кредитов сторонних банков.

Одобренный кредит можно оформить без посещения офиса в личном кабинете интернет-банка или мобильном приложении.

Немногие знают, но Промсвязьбанк позволяет управлять ставкой по кредиту, каждый год снижая ее на 1% (но не более 3% от первоначальной). Для этого надо платить по кредиту вовремя без просрочек и оформить страховку. Есть у Промсвязьбанка еще один уникальный «бонус» - «кредитные каникулы». Они позволяют отдыхать от платежей 2 месяца ежегодно. Такие каникулы можно оформить дистанционно без посещения офиса.

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