В лесу под Краснодаром нашли выброшенные дорогостоящие вакцины

В лесу под Краснодаром найдено несколько коробок с противогриппозными вакцинами сообщает паблик «Типичный Краснодар». Люди, которые сделали столь странную находку, полагают, что вакцины были закуплены по госзаказу, у многих из них не истек срок годности.

В настоящее время проходят проверки во всех поликлиниках Краснодара.

«В медицинских учреждениях города в настоящее время проводятся проверки - ревизия всех остатков вакцины. По ее результатам станет понятно, куда конкретно эта партия поступила и была ли она в принципе в Краснодаре», - приводит пресс-служба администрации Краснодара слова начальника управления здравоохранения города Екатерины Устиновой.

Известно, что вакцина называется «Совигрипп» и в каждом ящике находится 90 упаковок с шприцами.