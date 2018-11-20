Эксперт рассказал о нецелесообразности введения закона о штрафовании самозанятых

Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров рассказал «Звезде» о своей позиции по вопросу самостоятельной уплаты налогов самозанятыми россиянами и наложения санкций на тех, кто будет нарушать это правило при его вступлении в силу. По словам эксперта, подобная инициатива не отвечает современным российским реалиям и не учитывает всего положения вещей.

Он отметил, что в контексте предлагаемого нововведения самозанятые - это «не те люди, которые получают какие-то недекларирумые сверхдоходы». По мнению Федорова, чтобы все граждане платили налоги, необходимы «экономические элементы, а не штрафные, чтобы те самые самозанятые люди были заинтересованы в том, чтобы платить налоги».

«Начинать нужно не с этого, а с восстановления. Нужно бороться с нищетой и, возможно, делать прогрессивную шкалу налогов для сверхбогатых. Когда богатые начнут платить больше, тогда и можно будет обратиться к самозанятым, к их социальной ответственности», - заявил специалист.

Он подчеркнул, что в современных российских реалиях введение подобного закона «может привести к деструктивным последствиям».

Напомним, речь идет о законопроекте, предлагающем обязать самозанятых граждан России, официально нигде не работающих, самостоятельно осуществлять обязательные страховые платежи. В случае несоблюдения такого правила к ним планируется применять штрафные санкции.