На Норильск обрушился снежный шторм

На севере Красноярского края объявлено штормовое предупреждение. В Норильске бушует метель, порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Видимость на дорогах нулевая.

Отменен ряд маршрутов городского транспорта. Временно перекрыта трасса, ведущая в аэропорт. Сама воздушная гавань закрыта. Самолет рейсом Москва - Норильск вынужденно приземлился в Нижневартовске. В усиленный режим приведены все городские экстренные службы. На трассах работают передвижные пункты обогрева. А для учащихся школ объявлен внеплановый выходной.