«Добрались до детей»: политолог высмеял заявления Запада о «пропагандистском» мультсериале «Маша и Медведь»

Руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов прокомментировал обвинения в адрес российского мультсериала «Маша и Медведь». Ранее на страницах авторитетного британского журнала The Times была опубликована статья, в которой утверждалось, что детский мультфильм - это орудие кремлевской пропаганды.

По мнению Михайлова, подобного рода обвинения - это показатель того, что Запад исчерпал все методы воздействия на Россию.

«Видимо, все методы, которые использует британский политический истеблишмент в отношении России, исчерпаны, и нужно было открыть какой-то новый ящик Пандоры и начать его развивать на всех информационных каналах. Добрались до детей», - предположил эксперт в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».

Мультсериал «Маша и Медведь» пользуется огромной популярностью у детей во всем мире. Однако в ряде стран то и дело звучат высказывания о необходимости запретить его. Так, недавно преподаватель Института коммуникации таллинского университета Приит Хыбемяги заявил, что российский мультик - это «борьба за умы, часть гибридного воздействия, в котором отрицательный образ России заменяется положительным».

«Его смотрит весь мир, мультик переведен на десятки языков... И как просто привинтить к чему-то популярному российскую пропаганду» - пояснил Михайлов.

«Это ведь не первый случай. В мае прошлого года подобные разговоры шли в Грузии, когда министр образования и науки заявил, что "Маша и Медведь" мешает грузинским детям учить английский язык. Потом в июле прошлого года уже на Украине общественный совет при Министерстве культуры Украины обратился в Генпрокуратуру и Минкульт с требованием запретить этот мультфильм, потому что он навязывает образ добродушного российского медведя. Сейчас мы видим похожую ситуацию», - вспомнил эксперт.

По его мнению, на Западе с раннего возраста людям пытаются навязать, что все российское - это плохо.

«Навязывается не просто даже тренд на то, что все русское - это плохо, а то, что нужно с самого начала приучать детей к некоей ненависти», - заключил Михайлов.

Мультсериал «Маша и Медведь» входит в топ-5 самых узнаваемых мультфильмов в Европе. Огромную популярность он завоевал у детей в Италии. А по данным СМИ, «Маша и Медведь» является самым просматриваем в мире сериалом на YouTube.