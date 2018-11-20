В ответ на замечание пьяная толпа на Кубани избила пенсионерку

Пьяная компания избила пенсионерку на Кубани. Инцидент произошел накануне в половине пятого утра в станице Смоленской. Молодые люди, около пяти парней и девушка, собрались возле местного магазина и, находясь в изрядном подпитии, стали шуметь.

Из дома по соседству вышла пожилая женщина и попросила припозднившуюся молодежь расходиться по домам и не кричать, так как в ее доме спят маленькие дети. В ответ пенсионерку избили. На этом станичники не остановились и попытались проникнуть в ее дом, сломав забор.

Остановить пьяных гуляк смогла дочь пострадавшей. Она же вызвала скорую помощь и полицию. Компания скрылась с места происшествия до их приезда.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких часов полицейские установили личность подозреваемого, а также задержали его в одном из домовладений станицы. Им оказался 30-летний местный житель. В отделе полиции он сознался в содеянном», - сообщается на официальном сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Пострадавшая госпитализирована в местную больницу. У нее сотрясение головного мозга и перелом руки. В отношении подозреваемого составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство». Суд арестовал его на семь суток. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.