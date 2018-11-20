Западные СМИ назвали триумфом окончание прокладки морской части «Турецкого потока»

Мировая пресса очень активно обсуждает окончание строительства морской части газопровода «Турецкий поток». Напомним, на торжественной церемонии, приуроченной к «выходу» трубопровода на сушу, присутствовали лидеры России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Агентство Bloomberg назвало это «триумфом Москвы». Хотя ранее западные СМИ были более сдержанны в оценках «Турецкого потока». Его неоднократно называли угрозой для украинского транзита. Однако по завершении прокладки морской части западные журналисты несколько поменяли угол зрения на этот проект.

«"Турецкий поток" ждет большое будущее, потому что Россия и Турция научились сотрудничать», - написало немецкое издание Focus.

Первые поставки газа запланированы на конец 2019 года. Однако уже говорилось, что строительство идет с опережением.