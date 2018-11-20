Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуры на посты аудиторов Счетной палаты. Ими могут стать Дмитрий Зайцев и Алексей Каульбарс.

Аудиторские должности стали вакантными после досрочного освобождения от них Владимира Катренко и Александра Жданькова. В связи с тем, что это была квота фракции «Единая Россия», кандидатуры Путину предложило парламентское большинство и поддержал Совет Думы. После чего президент внес их на аудиторские посты.

Сообщается, что Зайцев и Каульбарс «имеют серьезный послужной список в финансовых и контрольных органах» и именно это стало основой для принятия решения о выборе именно их кандидатур.

Ранее Зайцев был главой департамента экономического анализа Счетной палаты, а Каульбарс - директором департамента экономического анализа и прогнозирования Минобороны России.