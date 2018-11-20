В Астрахани по дороге промчался пылевой смерч: видео

Астраханские автомобилисты и дорожные рабочие стали свидетелями редкого природного явления - смерча. Пылевой вихрь пронесся вдоль обочины, сформировав характерную воронку.

Ее удалось запечатлеть на видео дорожникам, проводившим работы на этом участке автомагистрали. Водители были вынуждены сбавить скорость, так как столб песка и пыли отчасти ограничивал видимость.

В Астраханской области и ранее были замечены смерчи, сообщают «Астраханские новости». Свидетелями их формирования были жители столицы региона, а также сразу нескольких пригородных районов.

Смерч - атмосферный вихрь, который формируется в грозовых облаках. В США они достигают разрушительной силы и регулярно наносят колоссальный ущерб. В России чаще можно встретить небольшие пылевые воронки, так называемые «пыльные дьяволы». Никакой угрозы для человека они не представляют. Однако на побережье Черного моря смерчи нередко достигают угрожащих масштабов.