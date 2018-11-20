На Украине несколько областей оказались обесточены

На Украине из-за погодных условий обесточены более 60 населенных пунктов: в Одесской - 33, в Кировоградской -26 и два в Николаевской области. Сильный мокрый снег привел к отключению ряда ЛЭП.

В настоящее время бригады облэнерго проводят восстановительные работы, сообщает ГСЧС.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды почти полностью блокировано движение транспорта в Одессе.

Синоптики предупреждают о дальнейшем ухудшении погоды.