На Украине несколько областей оказались обесточены
Дождь и сильный мокрый снег привели к аварийному отключению ЛЭП.
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На Украине из-за погодных условий обесточены более 60 населенных пунктов: в Одесской - 33, в Кировоградской -26 и два в Николаевской области. Сильный мокрый снег привел к отключению ряда ЛЭП.
В настоящее время бригады облэнерго проводят восстановительные работы, сообщает ГСЧС.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды почти полностью блокировано движение транспорта в Одессе.
Синоптики предупреждают о дальнейшем ухудшении погоды.