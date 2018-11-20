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Топ-7 мифов о военной медицине: самостоятельное извлечение пули и йод на открытую рану

Екатерина ГАБЕЛЬ
15:02 20.11.2018
Нередко в нашем обществе удивительные предрассудки оказываются очень живучи. Несмотря на то что их уже не раз опровергали, народная память просто так расставаться с ними не желает. «Звезда» запускает проект «Битва за реальность». Каждую неделю мы будем выбирать тему и опровергать самые живучие мифы о ней.
Топ-7 мифов о военной медицине: самостоятельное извлечение пули и йод на открытую рану
Фото: Pixabay, Архив Красная Звезда, ТРК «Звезда»

«Звезда» собрала самые популярные мифы о военно-полевой медицине.

На прошлой неделе на просторах Интернета всплыло видео, в котором некий «эксперт» на иностранном языке давал всем заглянувшим на его страницу ценные советы касательно первой помощи в полевых условиях. Больше всего наше внимание привлек способ остановки кровотечения при ранении в колено.

«Представьте, что вас ранили в колено, - радостно объявляет «специалист». - А теперь возьмите магазин и зажмите его коленом».

В действительности лучшее, что произойдет с пострадавшим от подобных советов, - он истечет кровью и умрет. На всякий случай мы настоятельно советуем так не делать.

Вообще, мифы о военной медицине появились не на прошлой неделе. Они существовали столько, сколько существуют медицина и война. Поэтому на этой неделе «Звезда» попробует развеять семь мифов о полевой медицине.

1. Рану нужно помазать йодом, и все пройдет

Нет. Не пройдет. Йод не оказывает обеззараживающего действия. Более того, спирт в составе раствора оставит химический ожог. Шрамы, конечно, мужчину украшают, но зачем их создавать своими действиями?

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2. Рваную рану можно зашить на самом себе

Физически это возможно, однако последствия будут очень плачевными. Рана просто загноится, что впоследствии может привести к ампутации. Прежде всего, необходимо обработать рану и наложить повязку, а накладывание швов оставить специалистам.

3. Оторванную ногу можно пришить, если положить ее в холод и быстро донести до госпиталя

В целом идея верная. Пришить действительно можно. Только «доставка» конечности должна осуществляться вместе с пострадавшим: так больше шансов, что нога или рука доедут «по адресу». Плюс делать это нужно очень быстро, иначе конечность просто невозможно будет пришить - начнется некроз тканей. Саму оторванную конечность и все ее части нужно аккуратно собрать, завернуть в чистую ткань, поместить в пакет и туго завязать. Этот пакет положить в другой, наполненный холодной водой или кусками льда, и срочно отправиться в госпиталь. И да, класть пакет на пол или на землю ни в коем случае нельзя: это может повредить конечность.

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4. Пулю или осколок тоже можно вытащить самостоятельно

Плохая идея. Все инородные предметы извлекаются только специально обученными людьми. В противном случае есть риск занести инфекцию или не справиться с открывшимся из-за извлечения предмета кровотечением, что может привести к летальному исходу.

5. Все, что не промыли, прижечь

Если хочется усугубить свое состояние, то пожалуйста. А так прижигание ран никоим образом на их очистку не повлияет, зато добавит дополнительной проблемы в виде ожога. То есть пострадает и рана, и здоровые ткани, потому что прижечь ювелирно только поврежденный участок точно не получится.

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6. Все, что не прижгли, промыть алкоголем

Спирт только обожжет и без того поврежденные ткани и добавит пострадавшему болевых ощущений. Хотите промыть рану? Для этого подойдет только перекись водорода или чистая вода.

7. Ударить нашего пострадавшего чем-нибудь тяжелым по голове в качестве наркоза

Нет, так нельзя. И не только потому, что это негуманно. Медикам необходимо видеть, что происходит с человеком во время хирургического вмешательства. Если человек во время операции теряет сознание, это сигнализирует только о том, что что-то пошло не так. Отследить это, если пациент без сознания, очевидно, невозможно.

Зачастую даже вдали от зоны реальных боевых действий мы совершаем подобные ошибки. Немало наших сограждан любят налить йод даже на небольшую рану или использовать в качестве обезболивающего рюмку водки. Не делайте так и берегите себя.

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