Опубликованы первые «живые» кадры нового плацкарта РЖД изнутри

В распоряжении «Звезды» оказались первые «живые» кадры обновленного плацкартного вагона РЖД. На них новинка предстает во всей красе, не потеряв при этом привычного облика - даже фирменный подстаканник под чашку чая пришелся как нельзя более кстати.

На кадрах видно, что обновление пошло на пользу: качественные материалы и современный дизайн явно не сделают путешествие хуже. Удобные спальные места, энергоемкость и комфорт во всех смыслах сделают поездку на поезде не только выгодной, но и приятной.

Причем обновленные плацкартные вагоны могут появиться у РЖД уже в конце 2018 года. Об этом сообщил генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Петр Иванов. По его словам, модернизированные вагоны будут введены в эксплуатацию «в конце декабря - январе».

«Планируем собрать отзывы наших пассажиров, определиться, насколько данный концепт приемлем, удобен для пассажиров. Соберем мнения, обратную связь и примем решение о тиражировании данного образца уже на всю сеть», - заявил Иванов.

При этом он отмечает, что цена на билеты из-за обновления вагонов не изменится. Стоимость поездок регулируется антимонопольной службой, поэтому нынешние цены останутся и после введения в эксплуатацию новых плацкартов. Как подытожил Иванов, «реновация вагонов» планируется с 2019 года, и они станут альтернативой выходящим из эксплуатации старым плацкартным вагонам.