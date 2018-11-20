Несколько пассажирских самолетов экстренно сели в Челябинске и Тюмени

Сильный туман этим утром внес серьезные коррективы в работу аэропорта Кольцово. Плотная пелена накрыла взлетно-посадочную полосу, что привело к задержке нескольких рейсов, сообщает «Интерфакс».

Командиры воздушных судов, планировавших совершить посадку в уральской столице, были вынуждены воспользоваться запасными аэродромами. Одним из таких стала воздушная гавань Челябинска. Туда были перенаправлены борта из Благовещенска, Сургута, Новосибирска и Читы. На запасной аэропорт в Тюмень пришлось уйти лайнерам из Екатеринбурга и Астаны.

Проблемы не только у экипажей самолетов, идущих на посадку. Задержан ряд рейсов на вылет. Согласно онлайн-табло, в данный момент задерживается пять рейсов. Улучшения погоды ждут пассажиры, направляющиеся в Санкт-Петербург, Новосибирск, Самару, Астану и Уфу.