РЖД представила концепт российского высокоскоростного поезда

На выставке «Транспорт России» ОАО «РЖД» представила проект высокоскоростного поезда российского производства - им занимается компания «Скоростные магистрали».

В отличие от «Сапсана», имеющего крейсерскую скорость 250 километров в час, новый состав будет разгоняться до 360 километров в час. Составы будут состоять из шести моторных и шести немоторных вагонов. В составе будет один вагон бизнес-класса, четыре вагона класса эконом и пять - туристического класса. Общее количество мест в поезде из 12 вагонов составляет 682 плюс 40 мест в вагоне-бистро. Поезд предназначен для эксплуатации в температурном режиме от минус 50 до плюс 40 градусов.

Проектируемый поезд будет эксплуатироваться на трассе Москва - Казань, строительство которой начнется в 2019 году.

Ранее РЖД продемонстрировала новые плацкартные вагоны.