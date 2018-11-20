СК РФ возбудил уголовные дела после обстрелов ВСУ мирного населения Донбасса

По факту ранения мирных жителей Донбасса во время обстрелов ВСУ возбуждены уголовные дела.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, 14 и 15 ноября 2018 года Вооруженные силы Украины произвели обстрелы гражданских строений, не являющихся военными целями, в поселках Марьевка, Травневое и Гольмовский самопровозглашенной Луганской народной республики. В результате этого мирные жители получили ранения, частично были разрушены жилые постройки.

После этого Следственный комитет возбудил два уголовных дела по ст. 356 Уголовного кодекса России по таким признакам преступления, как «жестокое обращение с гражданским населением» и «применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ».

ВСУ действовали умышленно, нарушая соглашения о прекращении боевых действий на территории Донбасса. В соответствии с правовыми нормами СК РФ продолжает принимать все законные меры для установления всех обстоятельств произошедшего и должностных лиц, непосредственно отдающих приказы об обстрелах.

Конфликт между ополчением Донбасса и Вооруженными силами Украины возник в 2014 году в результате самопровозглашенной независимости Донецкой и Луганской областей. С момента начала конфликта в Донбассе неоднократно при участии сторонних государств принимались соглашения о прекращении огня, но также неоднократно они нарушались и продолжают нарушаться украинской стороной.