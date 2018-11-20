В УПЦ Порошенко назвали «современным гонителем церкви»

Глава Запорожской епархии митрополит Мелитопольский и Запорожский Лука (Коваленко) в своем видеообращении назвал президента Украины Петра Порошенко «современным гонителем церкви».

«Когда мы, так скажем, отказались идти в дом, который носил имя гонителя церкви, на встречу с современным гонителем церкви, это говорит лишь об одном. Что люди, те, которые все это устраивают, по чьей команде это все устраивается, заражены страшным грехом, грехом ненависти», - заявил архиерей.

Очевидно, что под домом гонителя церкви Лука подразумевал бывший Музей Ленина, в котором сейчас размещен Украинский дом. Здесь президент Украины Петр Порошенко предлагал провести встречу духовенству УПЦ. Однако представители духовенства настаивали на встрече на своей территории, и ответ, данный Порошенко, был весьма жестким. В результате из почти сотни представителей духовенства в «дом гонителя церкви» пришли лишь три представителя духовенства.