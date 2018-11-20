Пассажирский поезд сошел с рельсов в Каталонии
Среди пострадавших есть несовершеннолетние.
Фото: ccma.cat, Twitter
В Каталонии, недалеко от Барселоны, с рельсов сошел пассажирский поезд, один человек погиб, еще десять пострадали.
По предварительным данным, причиной инцидентта мог стать оползень, вызванный сильными дождями, сообщает местное издание La Vanguardia.
В настоящее время на месте ЧП работают спасательные службы.
Российское консульство в Барселоне пока не располагает данными, были ли в поезде граждане РФ.