Пассажирский поезд сошел с рельсов в Каталонии

В Каталонии, недалеко от Барселоны, с рельсов сошел пассажирский поезд, один человек погиб, еще десять пострадали.

По предварительным данным, причиной инцидентта мог стать оползень, вызванный сильными дождями, сообщает местное издание La Vanguardia.

В настоящее время на месте ЧП работают спасательные службы.

Российское консульство в Барселоне пока не располагает данными, были ли в поезде граждане РФ.