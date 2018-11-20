В Нижнем Новгороде водитель сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе и скрылся

В Нижнем Новгороде водитель автомобиля сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми. Кадры жуткого ДТП записал видеорегистратор позади идущей машины.

На кадрах видно, как трое пешеходов пересекают дорогу по нерегулируемому переходу. Все соответствует правилам дорожного движения, но вдруг слева от автомобиля с регистратором выскакивает внедорожник и тут же сбивает пешеходов.

Двое падают на месте, а третьего ударом отбрасывает вперед. Пострадавшие с трудом поднимаются и спешат к нему - жертвой оказался 11-летний мальчик. С тяжелыми травмами он был госпитализирован на скорой помощи.

Предположительно, внедорожник нарушителя - это Mitsubishi Pajero Sport. На данный момент грубо нарушивший ПДД водитель объявлен в розыск. Полиция также разыскивает свидетелей ДТП.