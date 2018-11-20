Российские школьники вернулись с победой с олимпиады роботов

Российскую сборную, вернувшуюся со Всемирной олимпиады по робототехнике, встречали в аэропорту Домодедово. Поздравляли с победой и расспрашивали, насколько сложными были задания.

«Наш проект был о сети независимых логистических центров, которые могли бы во время перемещения продуктов определять их качество и записывать это все в отдельную базу данных», - рассказал Даниил Трегубов, участник Всемирной олимпиады по робототехнике.

В этом году состязания объединены общей темой «Еда имеет значение». Нужно было сконструировать роботов, которые могли бы автономно выполнять различные полезные функции, связанные с производством и хранением продуктов, а также написать соответствующие программы. В соревнованиях участвовали команды из 63 стран.