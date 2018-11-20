Опубликованы первые кадры с места взрыва жилого дома в Азербайджане
В ролике виден целиком обрушившийся блок дома и люди, разбирающие завалы.
Фото: Мурад Оруджев, РИА Новости
Видео: Yeni Avaz TV, Youtube
Во вторник, 20 ноября, в городе Гянджа на западе Азербайджана произошел взрыв в четырехэтажном жилом доме.
В Сети появились кадры с места взрыва. На них виден целиком обрушившийся блок дома и разбирающие завалы люди. Видео опубликовано на Youtube.
Как сообщает Минздрав, в результате взрыва погиб один человек.
По предварительным данным, причиной случившегося стала утечка бытового газа. На месте происшествия работают спасатели Государственной противопожарной службы, Службы спасения особого риска МЧС и войск гражданской обороны. Спасательные работы продолжаются.