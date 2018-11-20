Опубликованы первые кадры с места взрыва жилого дома в Азербайджане

Во вторник, 20 ноября, в городе Гянджа на западе Азербайджана произошел взрыв в четырехэтажном жилом доме.

В Сети появились кадры с места взрыва. На них виден целиком обрушившийся блок дома и разбирающие завалы люди. Видео опубликовано на Youtube.

Как сообщает Минздрав, в результате взрыва погиб один человек.

По предварительным данным, причиной случившегося стала утечка бытового газа. На месте происшествия работают спасатели Государственной противопожарной службы, Службы спасения особого риска МЧС и войск гражданской обороны. Спасательные работы продолжаются.