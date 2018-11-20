Американские сенаторы намерены воспрепятствовать назначению россиянина на пост главы Интерпола

Группа сенаторов от обеих палат обратилась к Дональду Трампу с просьбой повлиять на членов Генассамблеи Интерпола и не дать быть избранным на пост главы организации россиянину Александру Прокопчуку. Текст письма уже опубликовала на своем сайте сенатор-демократ Джен Шахин.

Основной довод сенаторов - Москва злоупотребляет Интерполом для преследования своих политических противников, а также журналистов и диссидентов. Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков назвал возможное назначение россиянина на пост главы Интерпола «гибридной угрозой для всего мира».

Выборы нового главы Интерпола состоятся 21 ноября. Александр Прокопчук - один из фаворитов выборов. Новый глава организации сменит на этом посту Мэна Хунвэя, который был арестован на родине, в КНР, по обвинению во взяточничестве.