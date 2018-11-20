В Аргентине восстановили сценарий последних дней жизни подлодки San Juan

Эксперты из Аргентины воссоздали возможный сценарий гибели подлодки San Juan.

В соответствии с полученными данными, затопление судна могло проходить на протяжении нескольких часов. Вероятно, на борту субмарины возник пожар. Произойти это могло в области передних носовых электробатарей за день до ее гибели. Сам огонь мог быть вызван попаданием воды в отсек через систему вентиляции.

Согласно этой версии, в ночное время San Juan всплыл на поверхность с целью ремонта. После его проведения погрузился вновь, а о поломке сообщил на берег только на следующее утро. Во время дальнейшего движения потушенный огонь стал распространяться снова, что привело к потере управления лодкой. Несколько часов команда пыталась исправить ситуацию.

Как рассказывает РИА Новости со ссылкой на портал Nacion, по достижении критической глубины San Juan мог быть просто раздавлен толщей воды. Именно это может быть причиной деформаций корпуса субмарины. При этом эксперты отвергли версии о взрыве или столкновении двух разных подлодок, как и некоторые другие: никаких свидетельств подобных воздействий обнаружено не было, а гарантированно подтвердить что-то или опровергнуть можно только подняв San Juan на поверхность. Операция по подъему может обойтись правительству страны в четыре миллиарда долларов.

Напомним, подводная лодка San Juan потерялась у берегов аргентинской провинции Санта-Крус в ноябре 2017 года и была обнаружена через год на глубине 907 метров. На борту субмарины находились 44 члена экипажа. По предварительным данным, основная версия гибели подлодки - взрыв на борту.