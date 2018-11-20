Индия заинтересована в военно-техническом сотрудничестве с Россией

Военно-техническое сотрудничество с Россией отвечает национальным интересам Индии. Об этом заявил председатель Национального консультативного совета по безопасности Индии, член Валдайского клуба, бывший посол Республики Индия в РФ Пунди Шринивас Рагхаван.

«Российско-индийское ВТС отвечает индийским национальным интересам, поскольку позволяет поддерживать боеспособность ВС страны на необходимом уровне», - сообщил дипломат в интервью, опубликованном в газете «КоммерсантЪ».

При этом, отметил он, Москва остается крупнейшим поставщиком вооружения для Дели. Так, к примеру, в период с 2013 по 2017 год 62% вооружений, закупаемых на мировом рынке, Индия приобрела у РФ.

Кроме того, по его словам, после недавнего подписания контракта на покупку российских систем С-400 «Триумф» Индией этот показатель вырастет еще больше.