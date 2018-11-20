В Азербайджане в жилом доме прогремел взрыв

Во вторник, 20 ноября, в городе Гянджа на западе Азербайджана произошел взрыв в четырехэтажном жилом доме. Под завалами могут оставаться люди.

По предварительным данным, причиной случившегося стала утечка бытового газа. Целиком разрушились квартиры в одном из блоков дома.

Как сообщает МЧС Азербайджана, на месте происшествия работают спасатели Государственной противопожарной службы, Службы спасения особого риска МЧС и войск гражданской обороны. Спасательные работы продолжаются.