В ходе «топливных бунтов» во Франции пострадали более полутысячи человек

Кризис вывел на улицы сотни тысяч недовольных. На многих из них - желтые светоотражающие жилеты. Это непременный атрибут французских водителей. Именно они - главные пострадавшие от бензинового кризиса.

Возле Канна протестующие блокируют тоннель под Ла-Маншем и подъезды к нефтехранилищу. Они жгут покрышки, устраивают баррикады на дорогах. Основное требование - отменить трехпроцентное повышение тарифов на топливо. Правительство Макрона идти на компромисс пока не собирается.