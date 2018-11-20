В Госдуме предложили штрафовать неработающих россиян

В новом законопроекте, подразумевающем нововведения в несколько статей Налогового кодекса РФ, предлагается самостоятельная выплата всех положенных страховых взносов неработающими гражданами. Речь идет об обязательных платежах в Пенсионный фонд, ОМС, социальном страховании и других. Если законопроект будет принят, он коснется дееспособных людей трудоспособного возраста, которые нигде официально не работают.

На данный момент, все обязательные страховые платежи за работника вносит его работодатель. Они дают право на бесплатное здравоохранение, пенсии, выплаты по болезни, беременности и родам, уходу за ребенком и другие.

По мнению автора законодательной инициативы члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергея Вострецова, «около 18 миллионов россиян не имеют официальной работы»; многие из них работают неофициально, фактически являясь самозанятыми. При этом «социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством», они получают в полном объеме. Депутат считает несправедливым одинаковое положение официально работающих и официально неработающих граждан России.

Поэтому Вострецов предложил самозанятым самостоятельную уплату страховых взносов, которые могут исчисляться из минимального размера оплаты труда. По его предварительным данным, это «ежегодно может принести в бюджеты фондов более 734 миллиардов рублей». При этом обязанность по уплате не будет распространяться на лиц, получающих пособие по безработице, социальной пенсии и пенсии по старости, и лиц, находящихся на иждивении. О предложении депутата сообщает сайт RG.

Как он подчеркивает, «предлагаемые изменения ни в коей мере не ограничивают конституционные права граждан на получение пенсии по старости и бесплатного медицинского обслуживания». Однако того, кто не станет производить самостоятельные отчисления, будут ждать штрафные санкции.