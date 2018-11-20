На Украине оценили потери от запуска «Турецкого потока»

После запуска первой нитки «Турецкого потока», запланированного на будущий год, транзит российского газа через территорию Украины сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год. Об этом заявил глава Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский в интервью «24 каналу» Украины.

«Теперь Украине нужно направить наши усилия, чтобы не допустить строительства второй нитки "Турецкого потока". Потому что тогда это еще больше уменьшит объемы перекачки газа через Украину в Европу», - заявил он.

По мнению Униговского, Киеву необходимо заняться своей газотранспортной системой, привлечь иностранных операторов, например итальянские компании: Италия получает транзитом через Украину 23 миллиарда кубометров газа.

Украинский аналитик признает, что удержать мощность ГТС в пределах 70-90 миллиардов кубометров не удастся, сохранить хотя бы 40-60.

Накануне в присутствии президентов Турции и России прошла установка последней морской секции «Турецкого потока», в связи с чем в Стамбуле прошла торжественная церемония. «Турецкий поток» подразумевает строительство двух ниток мощностью 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Все работы должны быть завершены в конце 2019 года.