Немецкие СМИ назвали настоящим «сильным полом» русских женщин

В редакционной статье, опубликованной в немецком журнале Eurasisches Mаgazin, настоящим «сильным полом» в России называются русские женщины, в то время как мужчины давно упали духом и ищут утешение в алкоголе и табаке. По мнению издания, поскольку условия жизни в России сложны, русская женщина просто обязана быть сильной и бороться за свой успех. А здоровый образ жизни позволяет им быть сильными, правда, в чем заключаются аспекты женской силы, авторы статьи так и не разобрались.

Зато журналисты сделали весьма пространное заключение о том, что женщины совмещают быт и работу, хранят семейные традиции и борются за свои права.

Ранее шведская журналистка Элин Йонссон в своей статье назвала российских мужчин слабыми, так как они «искалечены» историей своей страны, и им прощается многое из того, что не простили бы российским женщинам.