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Западные СМИ признали преимущества С-400 из России над лучшими разработками США

Егор Левин
06:49 20.11.2018
Даже называя свой главный противоракетный комплекс «бриллиантом в короне американского ВПК», авторы статей признают, что российское вооружение затмевает и его.
Западные СМИ признали преимущества С-400 из России над лучшими разработками США
Фото: Константин Семенов, ТРК "Звезда"

Американский телеканал CNBC обнаружил любопытный факт, касающийся российских зенитных ракетных систем (ЗРК). Оказалось, что их цена значительно ниже стоимости любых аналогов, произведенных в США.

При этом, даже называя ЗРК С-400, производимые в России, «неидеальным оружием», западные авторы признают их отчетливо заметные выгоды и преимущества.

«Российские С-400, передвижные ракетные системы земля дальнего радиуса действия, стоят примерно 500 миллионов долларов, в то время, как батарея Patriot Pac-2 стоит 1 миллиард долларов, а батарея THAAD выходит примерно в 3 миллиарда», — говорится на сайте CNBC.

Причем, считая противоракетный комплекс THAAD «бриллиантом в короне американского ВПК», авторы статьи признают, что российское вооружение затмевает и его.

Ранее с подобным заявлением выступили и немецкие СМИ. В статье одного из немецких изданий говорится о том, что вооруженные силы Германии не в состоянии бороться с новейшими российскими ПВО.

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