Стало известно, как обновление плацкартных вагонов РЖД может повлиять на цены билетов

В Госдуме по достоинству оценили обновление железнодорожных плацкартных вагонов. По мнению парламентариев, они выглядят красиво и станут гораздо удобнее, но изменения цен на билеты это за собой повлечь не должно.

«Модели вагонов, на наш взгляд, выглядят удобными и красивыми. Жизнь покажет, но должно быть все хорошо с эксплуатацией. Цены в связи с обновленным видом вырасти не должны», — цитирует РИА Новости слова главы комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичева.

Он отметил, что подорожания не должно случится по причине заранее утвержденных тарифов на перевозки, независящих от современного внешнего вида вагонов.

Напомним, ранее в Сети были опубликованы фото новых плацкартных вагонов поездов РЖД. На фотографиях видно, что они станут более комфортными по сравнению со старыми. Например, благодаря модульным конструкциям у пассажиров появится больше индивидуального пространства.