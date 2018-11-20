Сирийские саперы обезвредили сотни боеприпасов под Дамаском

Сирийские саперы обезвредили сотни килограммов взрывчатки под Дамаском. Мины, снаряды и мешки черного пороха, которые оставили боевики, вывезли на специальный полигон и уничтожили.

«Почти все снаряды либо кустарного производства, либо иностранного в том числе из США и Великобритании. Самодельные мины и фугасы террористы маскировали под куски труб, брошенных на улице. Часто взрывчатка замуровывалась в стены зданий и начинялась поражающими элементами», - говорит Али Сулейман, начальник сирийской саперной дивизии.

Для сирийских саперов это уже привычная работа. Квартал за кварталом они обследуют жилые районы и вывозят оттуда снаряды. Только после того, как разминирование закончено, беженцам разрешают вернуться в свои дома.