В США пообещали отозвать военнослужащих с американо-мексиканской границы

Американские военные, находящиеся на юго-западной границе с Мексикой, вернутся домой к Рождеству. Такое заявление сделал генерал-лейтенант Джеффри Бьюкенен.

По словам военнослужащего, первыми домой прибудут бойцы инженерно-логистических подразделений, которые отправятся к своим близким уже на текущей неделе.

«Нашей конечной датой сейчас является 15 декабря», - заявил Бьюкенен, уточнив, что возле мексиканской границы в настоящий момент находятся 5,8 тыс. американских военных.

В конце октября стало известно, что США начали переброску войск к границе с Мексикой. Это было связано с приближением к американской территории большой группы беженцев из Центральной Америки, которые планировали получить убежище в Соединенных Штатах.