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Кожемяко зарегистрирован в качестве кандидата в губернаторы Приморья

Наталия Майорова
05:40 20.11.2018
Новые выборы главы региона состоятся уже 16 декабря.
Кожемяко зарегистрирован в качестве кандидата в губернаторы Приморья
Фото: Виталий Аньков, РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко был зарегистрирован в качестве кандидата на пост губернатора региона. Об этом сообщила секретарь краевого избиркома Наталья Камаева.

По ее словам, Кожемяко принимает участие в выборах в качестве самовыдвиженца.

«Олега Кожемяко зарегистрировали в качестве кандидата. Это третий зарегистрированный кандидат», - цитирует Камаеву ТАСС.

Вместе с тем известно, что кандидат уже получил подписи большинства партий среди муниципальных депутатов. Избирком признал действительными 7850 подписей избирателей края из 8010 предоставленных. Кроме того, действительными были признаны все подписи глав и депутатов муниципальных образований, которые выдвинули кандидата в ходе муниципального фильтра.

Выборы главы региона состоятся уже 16 декабря. Помимо Кожемяко кандидатами в губернаторы ранее были зарегистрированы Роза Чемерис и Игорь Степаненко.

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