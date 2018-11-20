Instagram ужесточает борьбу с накруткой лайков и подписчиков

Популярная соцсеть Instagram начинает борьбу с лайками, комментариями и подписчиками, добавленными с помощью сторонних приложений. Информация об этом размещена на сайте компании.

«С сегодняшнего дня, мы начнем удалять фальшивые лайки, подписки и комментарии с аккаунтов, используемых сторонними приложениями для повышения популярности», - говорится в публикации.

Также сообщается, что специалисты компании создали технологию, позволяющую находить аккаунты, которые используют такие сервисы, и удалять их автоматическую активность. Отмечается, что пользователи Instagram будут уведомлены об удалении автоматически полученных лайков, комментариев и подписчиков.

Ранее в Госдуме РФ предложили ограничить россиянам время пребывания в Instagram, поскольку соцсеть «становится манией, с которой нужно бороться».