В НАТО настроились на диалог с Россией

В Североатлантическом альянсе выразили надежду на диалог с Россией. В то же время в НАТО отметили, что намерены и дальше продолжать оказывать давление на российскую сторону, в частности - из-за ситуации на Украине.

«Нам необходимо разговаривать с Россией, чтобы решить наиболее острые проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и преодолеть существующие сложности в отношениях», - цитирует сообщение сайт газеты «Известия».

Также уточняется, что диалог между НАТО и Москвой направлен в том числе на снятие напряженности в отношении обеих сторон, а также для «повышения предсказуемости».

Как отметили в пресс-службе Североатлантического альянса, формат Россия - НАТО по-прежнему остается важнейшей площадкой для диалога.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия подготовила предложения к НАТО по нормализации отношений, однако альянс не идет на восстановление нормального диалога по военной линии.