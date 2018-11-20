Трамп с супругой встретили рождественскую ель в Белом доме

Президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланьей приняли участие в церемонии встречи рождественской елки во дворе Белого дома.

Как сообщается на официальной странице Белого дома в Twitter, шестиметровое дерево привезли на карете, запряженной лошадьми. Американский лидер и первая леди США осмотрели ель, которая на самом деле является пихтой, после чего разрешили ее установить.

Ранее сообщалось, что некоторые заявления Меланьи Трамп против ряда сотрудников американской администрации заставили нервничать президента США Дональда Трампа, который испугался стать подкаблучником в глазах общественности.