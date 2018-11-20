Два человека погибли при обрушении шоссе в Португалии

В понедельник, 19 ноября, обрушилась часть дороги на территории португальского региона Алту-Алентежу. Трасса соединяет населенные пункты Борба и Вилан-Висоза.

Дорожное полотно рухнуло с высоты 80 метров из-за оползня, утащив за собой несколько автомобилей.

Как уточняет издание Efe, под завалами все еще могут находиться около пяти человек - об их судьбе пока ничего неизвестно. По предварительной информации, погибли двое.

В настоящее время на месте ЧП работают спасатели, а также привлечены воздушная техника. Операцию осложняет вероятность повторных оползней.