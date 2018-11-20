Рогозин извинился за кадры эксперимента с таксой

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин публично извинился за видеозапись испытаний технологии жидкостного дыхания, непосредственным участником которого оказалась лабораторная такса. Кадры попали в телеэфир и вызвали резонанс в обществе.

В своем выступлении Рогозин отметил, что «профессионалы к этому привыкают», поскольку постоянно работают с лабораторными животными, только вот «показывать это не надо».

«Я приношу извинения, что эти кадры попали и стали предметом обсуждения», - цитирует Рогозина ТАСС.

Вместе с тем глава Роскосмоса подчеркнул, что такса по кличке Николас в настоящее время живет прекрасно. После эксперимента, состоявшегося в 2017 году, Рогозин забрал животное себе.

«Кормят регулярно, ни о чем не думает плохом, все хорошо», - отметил он.

Также Рогозин добавил, что все исследования с животныим, проведенные по линии Фонда, «закончились хорошо».