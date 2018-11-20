В полиции США сообщили о жертвах стрельбы в Денвере

В результате стрельбы, которая произошла в американском Денвере, один человек погиб и трое получили ранения. Такое заявление сделал представитель полиции города Даг Шепман.

«Прибывшие на место правоохранители обнаружили четырех человек с огнестрельными ранениями. Трое были госпитализированы в критическом состоянии. Четвертый скончался на месте», - сказал он.

Представитель полиции Денвера добавил, что подозреваемых в совершении преступления пока нет. О других деталях инцидента в настоящий момент ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что в американском городе Чикаго вблизи одного из госпиталей произошла стрельба. По информации местных СМИ, в результате инцидента есть «многочисленные пострадавшие».