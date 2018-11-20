Вблизи берегов Канады произошла масштабная утечка нефти
В настоящее время утечка нефти была остановлена, однако в районе ЧП уже были замечены птицы, испачканные в черном золоте.
Фото: Константин Чалабов, РИА Новости
На платформе Husky Energy произошел крупнейший в истории канадского Ньюфаундленда шельфовый разлив нефти. Объем утечки в районе платформы SeaRose составил 250 тысяч литров.
Как уточняет Canadian Press, в настоящее время все платформы на шельфе региона были временно закрыты. Теперь им предстоит проверка.
Сообщается, что авария случилась еще в пятницу во время сильного шторма. Тогда рабочие отметили падение давления на подводном трубопроводе.
В настоящее время все причины ЧП уточняются. Также ведется анализ воздействия аварии на окружающую среду. По данным агентства, в районе ЧП уже были замечены птицы, испачканные в нефти. Однако утечка уже была остановлена.