Вблизи берегов Канады произошла масштабная утечка нефти

На платформе Husky Energy произошел крупнейший в истории канадского Ньюфаундленда шельфовый разлив нефти. Объем утечки в районе платформы SeaRose составил 250 тысяч литров.

Как уточняет Canadian Press, в настоящее время все платформы на шельфе региона были временно закрыты. Теперь им предстоит проверка.

Сообщается, что авария случилась еще в пятницу во время сильного шторма. Тогда рабочие отметили падение давления на подводном трубопроводе.

В настоящее время все причины ЧП уточняются. Также ведется анализ воздействия аварии на окружающую среду. По данным агентства, в районе ЧП уже были замечены птицы, испачканные в нефти. Однако утечка уже была остановлена.