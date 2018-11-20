В Бразилии нашли термитники возрастом 3800 лет

В Бразилии местные ученые нашли уникальную систему термитников, возраст которой составляет 3800 лет. По площади ее можно сопоставить с тремя Курганскими областями и она хорошо видна из космоса.

Как сообщает Current Biology, холмы, часть из которых до сих пор обитаема, были насыпаны термитами Syntermes dirus. Насекомым удалось прорыть гигантскую систему тоннелей и выбросить на поверхность около 10 кубических км земли, что эквивалентно четырем тысячам пирамид в Гизе.

В материале также говорится, что термиты стараются держать тоннели закрытыми. Лишь по ночам они выходят на поверхность через специальные отверстия, которые после использования насекомые сразу запечатывают.