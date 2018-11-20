В России обнаружено самое мелкое в мире млекопитающее

Самое мелкое в мире млекопитающее обитает в России на территории Северной Осетии и Ингушетии. Речь идет о карликовой многозубке, уточнил зампредседателя Южного научного центра РАН по научной работе, кандидат биологических наук Валерий Стахеев.

По его словам, ранее информации о том, что это млекопитающее обитает на территории нашей страны, не было. Однако же теперь эти данные есть, в связи с чем карликовую многозубку можно смело назвать «оседлым видом», уточнил Стахеев.

Он также подчеркнул, что теперь в структуре природы могут произойти некоторые изменения.

«С появлением нового вида могут происходить перестройки экологических связей, поскольку все ниши в природе заняты, и когда новый вид приходит на чью-то нишу, то между ними должны выстроиться взаимоотношения. Это также требует наблюдения», - цитирует Стахеева РИА Новости.

По предположению ученых, карликовая многозубка могла попасть на территорию России из Закавказья. Это млекопитающее относится к семейству землероек, а длина тела грызуна составляет не более 4,5 сантиметров.