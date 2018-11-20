Разгневанный отменой рейса пассажир устроил «костер» из своего багажа в аэропорту: видео

Сообщение об отмене рейса на Пакистанских международных авиалиниях всерьез разгневало одного из пассажиров, лишившихся долгожданного полета. Мужчина решил устроить акцию протеста прямо в аэропорту Исламабада, причем выбрал для этого необычный способ.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как пассажир свалил свой багаж в одну кучу, после чего поджег вещи. В результате выходки пострадавших нет, огонь также удалось быстро потушить. Однако же, как показано в ролике, разгневанный пассажир в какой-то момент даже пытался пнуть ногой огнетушитель, принесенный сотрудником аэропорта.

Как уточняет издание Travel&Leisure, инцидент случился в Гилгите. Речь идет об отмене рейса PIA PK-607, который изначально был запланирован на 7 часов утра по местному времени, но затем был задержан, а позже и вовсе отменен из-за плохой погоды.

Пассажиры в знак протеста попытались устроить беспорядки – они громко кричали и даже толкали сотрудников аэропорта.